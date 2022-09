Milinkovic-Savic Immobile, che connessione! Il dato lo conferma

Milinkovic-Savic e Ciro Immobile hanno una connessione fuori dal comune: il sorprendente dato lo conferma!

Assist di Milinkovic-Savic e gol di Ciro Immobile, ancora, ancora e ancora. Quante volte i tifosi della Lazio hanno assistito a questa scena? Tante, tantissime per la precisione ben 23 volte.

Come sottolinea Opta, infatti, il Sergente ha fornito al capitano della Lazio 23 dei suoi 41 assist in Serie A, almeno 7 in più che qualsiasi altro giocatore a un compagno di squadra nel massimo campionato dal 2016-2017, stagione dove hanno iniziato a giocare insieme.