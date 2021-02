Milinkovic-Savic gigantesco: il serbo svetta sugli avversari. I numeri

Milinkovic-Savic è leader di questa Lazio e domina anche nelle statistiche: ecco gli incredibili numeri del Sergente

Milinkovic-Savic sta vivendo una stagione mostruosa. Anche ieri contro il Cagliari il Sergente è stato uno dei migliori e non solo per l’assist per il gol di Immobile ma anche per le statistiche, che lo vedono quasi sempre primeggiare.

Il centrocampista ha vinto 10 duelli aerei, questo è miglior dato individuale degli ultimi 3 anni. Per trovare un numero simile bisogna risalire a Sampdoria-Lazio del 2017/18, mentre per uno superiore a Lazio-Atalanta del 2016/17. Il giocatore è stato il migliore per passaggi chiave (3), passaggi riusciti nella trequarti avversaria (17), anticipi (3), falli conquistati (2), km percorsi (12,247) e velocità media in km/h (8,1).