Milinkovic a Lazio Style Channel: «Il nostro obiettivo era passare, dispiaciuti per Mihajlovic»

Sergej Milinkovic-Savic ha parlato nel post-partita della gara vinta contro il Bologna in Coppa Italia: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Lazio Style Channel, Milinkovic-Savic ha parlato così dopo Lazio-Bologna:

PARTITA – «Siamo entrati bene in partita, le ultime partite ci sono state da insegnamento. Volevamo vincere e andare avanti».

GOL – «Mi dispiace non aver fatto gol, è da un po’ che non vado in rete. In ogni caso, l’importante è vincere. Oggi ho sbagliato un’occasione, ma le ultime due vittorie consecutive conquistate sono importanti. Contro il Milan speriamo di ottenere la terza».

SASSUOLO – «Contro il Sassuolo è stata una gara faticosa, ma abbiamo recuperato bene e oggi abbiamo disputato una grande partita».

MIHAJLOVIC – «Conoscevo bene Sinisa Mihajlovic, siamo tutti dispiaciuti per l’accaduto, ma andiamo avanti. Mando un abbraccio alla famiglia. Nel 3-3 di Lazio-Bologna di qualche anno fa, Sinisa mi disse di fermarmi dopo il gol».

MILAN – «Il Milan vive un momento difficile come noi ad inizio anno, ma poi siamo saliti tutti. Non mi aspetto una partita semplice».