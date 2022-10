Milinkovic-Savic da urlo: solo De Bruyne ha fatto meglio del Sergente in Europa. Il dato

Sergej Milinkovic-Savic è andato a segno anche al ritorno contro il Midtjylland rimettendo in partita i biancocelesti

Milinkovic-Savic fa il bis. Dopo aver segnato all’andata (nella brutta sconfitta per 5-1 in Danimarca) il Sergente è andato a segno anche all’Olimpico contro il Midtjylland. Il serbo ha rimesso in partita i biancocelesti, entrando per la 12ª volta in un gol del club capitolino. Ecco la statistica incredibile sottolineata da Opta.

STATISTICA – «Solamente Kevin De Bruyne (13) conta più partecipazioni attive di Sergej Milinkovic-Savic (12) tra i centrocampisti delle squadre dei maggiori cinque campionati europei in questa stagione contando tutte le competizioni. Factotum».