Milinkovic sicuro: «Quest’anno possiamo andare in Champions»

Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato del possibile piazzamento Champions in questa stagione dei biancocelesti

Intervenuto in conferenza stampa prima della gara di domani contro il Feyenoord in Europa League, Milinkovic-Savic ha parlato in questi termini dell’obiettivo Champions League:

«Non ho pensato cosa faccio il prossimo anno, è dura come calciatore pensare così lontano. Guardo giorno per giorno. In Champions ho giocato solo un anno con la Lazio, volevo di più ma ho imparato tante cose e penso che ci possiamo arrivare».

