Vieri e Cassano in coro: «Milinkovic può giocare in qualsiasi big. Merito a Sarri»

Milinkovic Savic sempre più protagonista. Il gigante serbo è la colonna di mister Sarri e per lui sono gli elogi di Cassano, Vieri ed Adani

Le attenzioni della Serie A sono tutte per Milinkovic Savic. Il Sergente – sotto la guida di Sarri – ha completato il suo processo di crescita, confermandosi un top player. A tesserne le lodi sono stati anche Cassano, Adani e Vieri che – durante la Bobo TV – hanno analizzato la grande crescita del giocatore.

L’ex Lazio ha dichiarato: «È da grande squadra, ma non da grande squadra che vede giocare, bensì da protagonista. Lui è completo: forte di testa, fisicamente, ha buon atecnica, fa gol. Per me, è forte forte». Adani ha poi rincarato: «Sono totalmente d’accordo e lo sono adesso, perchè due anni fa dicevo di aspettare. Ora, penso che nelle rotazioni ad esempio del Liverpool ci può stare anche lui.

Il merito, però, secondo i tre va dato a Sarri: «Io due anni fa dicevo di aspettare – ha aggiunto Cassano -, quest’anno il grande merito va all’allenatore. Vero che ha avuto mille difficoltà, ma Milinkovic è il giocatore che sta rendendo più di tutti, è totale. Può giocare al Bayern Monaco e non nelle rotazioni, anche nel Manchester United».