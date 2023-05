Milinkovic fa infuriare Sarri: il tecnico non ha digerito quella cosa. Il centrocampista serbo ha offerto una delle prestazione più negative della stagione

Decisamente non un grande Sergej Milinkovic-Savic quello visto ieri in Inter-Lazio.

Come scrive Il Messaggero il centrocampista serbo ha fatto infuriare Maurizio Sarri più che per la prestazione in sé per il colpo di tacco da cui è partita l’azione del pareggio di Lautaro.