Milinkovic, Lotito alza il muro dei 100 milioni. Ma il rinnovo...

Il rinnovo di Milinkovic è senza alcun uno degli argomenti caldi in casa Lazio. Ma qual è la situazione? Il futuro del serbo

Le prestazioni di Milinkovic in quest’avvio di stagione non stanno certo passando inosservate. Lo sa bene il presidente Lotito. Ed ecco che, come rivelato dal Corriere dello Sport, il patron sembrerebbe aver ripreso ad alzare la posta: per il serbo non sarebbe disposto a scendere sotto i 100 milioni.

La situazione però, quantomeno al momento, appare ben più complicata. Con un contratto in scadenza nel 2024, il coltello dalla parte del manico potrebbe per la prima volta averlo Kezman. Una vera e propria trattativa per il rinnovo al momento non sarebbe partita. L’entourage del calciatore vorrebbe aspettare il Mondiale in Qatar, dove il Sergente sarà assoluto protagonista. Sergej e molto legato alla Lazio e i biancocelesti potrebbero puntare proprio su questo legame per strappare una firma al momento improbabile. Perché l’ambizione di andare in un top club e decidere autonomamente potrebbe fare la differenza. Ma tutto può sempre cambiare.