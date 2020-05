Lazio, verso il rinnovo dopo Luis Alberto è il turno di Milinkovic

Lazio, la società biancoceleste sta lavorando per trattenere i suoi big: dopo Luis Alberto è il turno del Sergente

Proprio ieri Luis Alberto ha di fatto annunciato il suo rinnovo dicendo che appena sarà possibile firmerà fino al 2025. Una bella notizia che si unisce a quella che riguarda Milinkovic-Savic.

Come riporta Il Corriere della Sera anche il Sergente sarebbe vicino al rinnovo fino al 2024. Anche per lui l’ingaggio sarà adeguato a 3.5 milioni a stagione più bonus. Un altro segnale quindi della società che spinge per trattenere i suoi giocatori migliori soprattutto in vista della Champions del prossimo anno.