Milinkovic pronto per la Lazio: obiettivo Champions. Futuro rimandato a giugno

Sergej Milinkovic-Savic punta alla Champions con la Lazio: ogni discorso sul futuro è da rimandare a giugno

Milinkovic-Savic è pronto a sbarcare nuovamente a Roma. Archiviato il non indimenticabile (eufemismo) Mondiale, il Sergente punta alla Champions League con la Lazio rimandando ogni discorso sul futuro a giugno (a meno di offerte irrinunciabili già a gennaio).

Il centrocampista ha provato a dimenticare la scottatura Mondiale, si è rigenerato a casa, facendo il papà, coccolando la piccola Irina, sua primogenita. Tornerà a Roma oggi e domani partirà per la Turchia con la Lazio. Sergej non ha mai avuto esitazioni né Sarri l’ha dovuto convincere a partecipare al mini-ritiro. Il tecnico e il Sergente non hanno avuto contatti telefonici durante il Mondiale né dopo, è stato il vice Martusciello a chiamarlo una volta per sincerarsi delle sue condizioni. Sergej vuole riunirsi ai compagni, non ha neanche pensato alla possibilità di restare a Formello per continuare la riabilitazione alla caviglia destra infortunata a Torino e che l’ha tormentato in Qatar. Lavorerà a parte a inizio settimana.

Capitolo futuro. Sergej e il manager Kezman hanno parlato giovedì in Serbia. L’agente ha avuto contatti in Inghilterra e in Spagna (non con il Real). Giocatore e Kezman sono convinti che la migliore soluzione, per il giocatore e per la Lazio, sia partire in estate. E’ meno vantaggiosa per Lotito, almeno economicamente. Se durante l’estate scorsa il prezzo di Milinkovic era attestabile sui 60 milioni, tra sei mesi sarà inevitabilmente inferiore. E di rinnovo non s’è mai parlato concretamente.

Le voci sulla risposta che Kezman e Milinkovic devono alla Lazio non hanno mai trovato conferma. Lotito, nel vertice di inizio novembre, ha potuto solo preannunciare la volontà di fare un’offerta, ma ben lontana dai 6 milioni netti di ingaggio a cui il giocatore punta. Vedremo come evolverà la vicenda ma almeno per ora il discorso è rimandato a giugno. Lo riporta il Corriere dello Sport.