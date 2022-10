Milinkovic-Luis Alberto coppia d’oro della Lazio: i dati non mentono

Milinkovic e Luis Alberto sono la vera e propria coppia d’oro della Lazio: i numeri su gol e assist non mentono

Maurizio Sarri potrebbe decidere di rilanciare in coppia Milinkovic-Savic e Luis Alberto nella gara di domani contro lo Spezia. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Mago e il Sergente sono la vera e propria coppia d’oro della Lazio.

Dai 2016/17 hanno infatti fornito 90 assist in campionato: il serbo 42, lo spagnolo 48. Analizzandoli singolarmente, Milinkovic, dall’inizio della scorsa stagione, ha fornito già 16 assist, dietro solo a Messi, Muller e Mbappé . Inoltre lo Spezia gli porta bene avendo segnato 2 reti contro i liguri (un gol domani sarebbe il numero 50 in Serie A) e fornito 4 assist.

Per quanto riguarda Luis Alberto, lo spagnolo è ad un passo dal Papu Gomez sia come passaggi vincenti complessivi che come assist in doppia cifra (l’ex Atalanta ha siglato almeno 10 assist per 4 stagioni consecutive, il Mago è fermo a 3). La rifinitura di oggi scioglierà gli ultimi dubbi: il recupero di Cataldi potrebbe spingere il tecnico a riformare la coppia.