Milinkovic, Lotito prepara un rinnovo da top: tutti i dettagli

Milinkovic si avvicina sempre di più alla permanenza alla Lazio e Lotito è pronto ad offrirgli un rinnovo da top player

Milinkovic-Savic è sempre più vicino alla permanenza alla Lazio. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, le voci dall’Inghilterra su presunte offerte da 50 milioni di euro del Manchester United sono state seccamente mentite dallo stesso agente Kezman.

Solo un’offerta da almeno 65 milioni di euro potrebbe far vacillare Lotito ma a 13 giorni dalla fine del mercato questo scenario sembra essere ormai scongiurato tanto che il patron biancoceleste ha pronta l’offerta di rinnovo per cercare di blindare il Sergente e non rischiare di perderlo a zero nel 2024. Ingaggio da 4 milioni più bonus, sulla falsariga di quello percepito da Immobile, e clausola rescissoria. Molto difficile convincere il ragazzo e il suo entourage ma un tentativo concreto verrà fatto: il rinnovo di Milinkovic sarebbe la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti faraonica.