Lazio, Milinkovic fissa l’obiettivo scudetto, per il mercato si vedrà

Milinkovic è tornato ad allenarsi a pieno regime e adesso l’obiettivo è solo quello dello scudetto, c’è tempo per il mercato

Il Sergente Milinkovic attende solo di tornare in campo. La scorsa settimana si era temuto il peggio ma poi quella botta al ginocchio, per fortuna della Lazio e di Inzaghi, si è rivelata solo una contusione. E allora il serbo è tornato in campo per continuare a prepararsi alla sfida del 24 giugno contro l’Atalanta che sarà il debutto dei biancocelesti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport i bergamaschi sono sono la sua vittima preferita ai quali il Sergente ha rifilato ben quattro gol di cui uno importantissimo: quello dello scorso anno in finale di Coppa Italia. Adesso l’obiettivo è solo uno quello dello scudetto, per il mercato si vedrà. Real Madrid, Manchester e Psg rimangono alla finestra in attesa.