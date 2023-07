Milinkovic-Lazio, il retroscena: ha scelto l’Arabia per i soldi. Ma tra due-tre anni pianifica il ritorno nel calcio d’èlite

Il Corriere dello Sport questa mattina prova ad entrare nella testa di Sergej Milinkovic–Savic, che ha scelto i soldi dell’Al-Hilal per le prossime tre stagioni.

Il Sergente fremeva per chiudere con il club arabo per non doversi presentare giovedì a Formello. Niente contro la Lazio, la decisione era presa da tempo, sognava di lottare per lo scudetto o la Champions. Sergej non è mai stato ipocrita, non può esserlo ora. La scelta di giocare in Arabia a 28 anni è dettata dall’interesse economico, è palese. Non pensa di aver chiuso con il calcio d’élite, fra due o tre anni potrà tornare in Europa.