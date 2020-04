Calciomercato Lazio, dalla Francia: «Milinkovic non è la priorità del PSG»

Calciomercato Lazio, il PSG si ritira dalla corsa per Milinkovic? La notizia arriverebbe direttamente dalla Francia

Il valzer delle pretendenti di Milinkovic è già ricominciato. Attorno al gigante serbo le solite big d’Europa: Tottenham, Real Madrid, Chelsea, Manchester United e Paris Saint Germain. A fare muro, ovviamente, sono le richieste di Lotito: per potersi sedere al tavolo delle trattative, bisogna parlare di cifre a tre zeri.

Condizioni che hanno fatto desistere almeno il PSG di Leonardo. Come confermato, in Francia, a RMC dal giornalista Bouhafsi: «Il PSG ha quasi completato l’arrivo di un centrocampista» e confermato dal collega Tanzi: «Non so il nome, ci sto lavorando. Non credo però che Milinkovic sia la priorità del PSG anche se il ds Leonardo lo apprezza, ma il serbo è molto costoso».

Quel che è certo è che con la questione Coronavirus e l’accesso della Lazio nell’Europa dei grandi, difficilmente Lotito svenderà uno dei suoi giocatori cardine.