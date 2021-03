Milinkovic sempre più assist-man: i numeri

Sergej Milinkovic è sempre più l’uomo assist di questa Lazio. Ma ecco i numeri che spiegano l’evoluzione del centrocampista serbo

Protagonista del match di ieri della sua Serbia contro il Portogallo, Sergej Milinkovic è, anche in questa stagione, uno dei trascinatori della Lazio. A dirlo solo numeri e statistiche, che spiegano però una sorta di vera e propria evoluzione del centrocampista.

Infatti, come riportato da Il Messaggero, il Sergente è diventato l’assist-man dei biancocelesti. Ben dieci gli assist realizzati fino a questo momento. Quasi capovolti i ruoli con Luis Alberto, che ha invece cominciato a segnare con regolarità. Simone Inzaghi non può che gongolare per due mezzali di grande qualità.