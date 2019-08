Milinkovic, la Serie A omaggia il ‘Sergente’ con una patch celebrativa

Da domenica prossima, Milinkovic potrà sfoggiare una patch celebrativa della Serie A poiché miglior centrocampista

Da domenica prossima, Milinkovic potrà sfoggiare una patch celebrativa della Serie A, riservata ai migliori giocatori per ruolo dello scorso campionato. Il ‘Sergente’, premiato come miglior centrocampista, indosserà la sua speciale divisa in ogni gara del nostro campionato, a partire dalla prima giornata Sampdoria-Lazio, e della Coppa Italia. Fabio Quagliarella, in qualità di capocannoniere della scorsa stagione, l’aveva già indossata. Di seguito, tutti coloro a cui è stata dedicata la patch:

MIGLIOR PORTIERE: Samir Handanovic;

MIGLIOR DIFENSORE: Kalidou Koulibaly;

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Sergej Milinkovic-Savic;

MIGLIOR ATTACCANTE: Nicolò Zaniolo;

MVP – MIGLIORE IN ASSOLUTO: Cristiano Ronaldo.