Milinkovic, La Gazzetta dello Sport: «Accordo di massima tra Kezman e la Juve»

La Juve sogna Milinkovic, secondo La Gazzetta dello Sport l’agente avrebbe già un accordo di massima con il club

La Gazzetta dello Sport – oggi in edicola – fa il punto sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il futuro del centrocampista è ancora da definire e, tra le tante estimatrici, c’è notoriamente anche la Juventus.

Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte e, stando a quanto riportato dalla rosea, il club di Torino avrebbe trovato un accordo di massima con Kezman, sulla base di un quinquennale a 4 milioni di euro a stagione.

I bianconeri sperano nel grande colpo, ma i sogni bianconeri sbatteranno – inevitabilemente – contro le richieste del presidente Lotito: per offerte sotto i 70 milioni, il patron biancoceleste non si siederà per trattare.