Milinkovic istituzione della Lazio: caccia al 50° gol in A e per il rinnovo...

Sergej Milinkovic-Savic è ormai l’istituzione della Lazio: contro lo Spezia caccia al 50° gol in Serie A

Sergej Milinkovic-Savic è l’istituzione (insieme ad Immobile) in casa Lazio. Maurizio Sarri lo sta responsabilizzando per farlo diventare non solo una guida sul campo. La sua figura può crescere pure come riferimento in uno spogliatoio che ha subito la partenza di diversi senatori, che con la loro personalità tanto avevano inciso nella vita del gruppo.

I numeri sono incredibili. Il serbo è già in testa alla classifica degli assistmen in Serie A (insieme a Deulofeu). Nelle ultime tre stagioni, Milinkovic è uno dei due centrocampisti, con Kevin De Bruyne (Manchester City), con almeno 20 gol e 20 assist nei maggiori cinque campionati europei. Per il Sergente 20 reti e 25 assist. E contro lo Spezia cercherà il terzo passaggio vincente di fila in campionato.

Domenica nella sfida dell’Olimpico rincorrerà un altro tris. Quello dei gol di fila. Era rimasto a secco sino alla settima presenza stagionale: primato negativo nelle sue otto stagioni in biancoceleste. Si è sbloccato in Danimarca contro il Midtjylland, si è ripetuto tre giorni dopo contro la Cremonese. E così ha portato il suo bottino realizzativo in Serie A a quota 49, mentre quello totale è già a quota 60 (con l’aggiunta delle coppe). Con un’altra rete in campionato farà cifra tonda. Ma prima di tagliare il traguardo dei 50 gol Milinkovic si è segnalato pure come l’unico centrocampista tra i primi dieci goleador della Lazio in Serie A. Gli manca un gol per superare Renzo Garlaschelli, l’ala destra della squadra di Tommaso Maestrelli.

In tutto questo tripudio di numeri e statistiche – però – c’è il tema caldo del rinnovo con la Lazio. Il contratto in scadenza nel 2024 diventa un bivio anche nella programmazione del club capitolino per le prossime stagioni. L’estate appena conclusa sembrava quella prefissata per il capolinea nella storia fra Milinkovic e la Lazio avviata nel 2015. Non è arrivata la richiesta da un club di Champions che il Sergente attendeva per il gran salto. La quotazione data dal club biancoceleste partendo da 80 milioni non ha incoraggiato gli eventuali acquirenti. Il suo rapporto con la Lazio consolidato negli anni non ha sinora creato attriti di sorta. Tuttavia, ad un mese dalla chiusura dell’ultima sessione di mercato, non si registra un’apertura della trattativa che possa portare al rinnovo. Milinkovic è proiettato verso il Mondiale. Un suo exploit in Qatar lo riporterebbe in vetrina per le trattative di gennaio. Il club biancoceleste vorrebbe rinnovare al più presto il suo contratto per scongiurare il rischio di vederlo partire a costo zero. La strada per adesso è però tutta in salita, lo riporta La Gazzetta dello Sport.