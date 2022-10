Al termine della gara tra Lazio e Midtjylland, è Milinkovic a commentare il risultato per i microfoni della radio ufficiale e Sky

PARTITA– «Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma ci voleva questa vittoria. Volevamo il primo posto e anche dare continuità. Non è bello dover prendere gol per rialzarci. Dobbiamo sempre essere al massimo, ma bene essere ripartiti. Testa bassa e pedalare, pensando partita per partita».

NUMERI– «De Bruyne resta il numero uno. Io cerco sempre meglio di migliorare, allenandomi. Però è comunque bello essere alle sue spalle».