Milinkovic in uscita? Repubblica: «Lotito ha bloccato Zielinski»

Secondo Repubblica Claudio Lotito avrebbe già individuato il possibile sostituto di Milinkovic-Savic: Piotr Zielinski

Il futuro di Milinkovic-Savic è destinato ad animare gli ultimi 24 giorni di mercato in casa Lazio. Si attendono novità fronte Manchester United visto che è l’unica squadra interessata che può soddisfare le richieste di Lotito.

Il presidente della Lazio – tuttavia – avrebbe già bloccato il sostituto del serbo per cautelarsi in caso di addio. Secondo Repubblica l’erede del Sergente sarebbe Piotr Zielinski del Napoli, che arriverebbe nella Capitale per 25-30 milioni di euro.