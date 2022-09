Milinkovic-Immobile, la coppia d’oro che fa le fortune della Lazio: tutti i numeri

Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile, la coppia d’oro che dalla stagione 2016-2017 fa volare la Lazio: i numeri

Uno inventa e l’altro segna. Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile sono sempre di più l’asse preferenziale lungo il quale sgorgano i gol della Lazio. Non è certo una novità di questa stagione, perché il «sodalizio» (alternato a quello, altrettanto produttivo, che Ciro ha con Luis Alberto) va avanti da parecchio tempo. Ma in questo primo scorcio di campionato le reti firmate dalla premiata ditta Ciro&Sergej sono diventate come una sentenza per gli avversari dei biancocelesti.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, dei 13 gol realizzati fin qui in campionato sono quattro quelli nati da un passaggio vincente del centrocampista serbo per l’attaccante italiano. Immobile ha segnato solo grazie a Sergej più un rigore realizzato contro la Cremonese. Dopo sette anni passati insieme i due si trovano a occhi chiusi: il Sergente conosce alla perfezione i movimenti di Immobile e riesce a «vederli» prima, disorientando gli avversari. Immobile, dal canto suo, sa che quando la palla arriva a Milinkovic può mettersi in azione perché qualcosa succederà.

In totale il serbo ha fatto in A 41 assist: 25 (il 61%) sono stati per Immobile. Un binomio di efficacia e spettacolo. Che, poi, può fare la fortuna di entrambi. Uno può vincere la classifica degli assist, l’altro (ancora una volta, sarebbe la quinta) quella dei cannonieri. Milinkovic è in vetta con Deulofeu. Immobile, con la doppietta di Cremona, si è avvicinato al primo posto occupato da Arnautovic (ha un gol in meno).