Milinkovic, il serbo esulta per la tripletta con il suo Al-Hilal – FOTO

Milinkovic, il serbo alla luce della tripletta con l’Al-Hilal il serbo esulta sui social condividendo la sua gioia coi follower

Continua l’avventura di Milinkovic in Arabia, e a vedere come è andata l’ultima gara per l’Al-Hilal le cose stanno andando alla grande. Durante il roboante 7-0 contro l’Abha il serbo ha realizzato una tripletta, e esulta sui social condividendo l’euforia con i suoi follower