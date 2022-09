Milinkovic, grana rinnovo: la scadenza si avvicina. E Kezman...

Claudio Lotito vorrebbe rinnovare il contratto di Milinkovic in scadenza nel 2024: Kezman aspetta il Mondiale

In casa Lazio sono cominciate le grandi manovre per il rinnovo del contratto di Sergej Milinkovic-Savic. Come riferisce il Corriere della Sera edizione romana, Claudio Lotito avrebbe tutta l’intenzione di prolungare l’accordo in scadenza nel 2024.

L’ultimo rinnovo fu fatto nel 2019 sulla base di 3.2 milioni di euro (solo Immobile prende di più) ma ora la situazione è delicata. Kezman, agente del calciatore, non ha condiviso le pretese del patron biancoceleste per il cartellino del calciatore (non meno di 80 milioni di euro) in un’epoca inevitabilmente segnata a livello economico dal Covid. Avvicinandosi la scadenza, il procuratore comincia ad avere il coltello dalla parte del manico. Per questo l’intenzione sembra essere quella di aspettare il Mondiale in Qatar per mettere in vetrina il proprio gioiello. Per la Lazio perderlo a zero sarebbe deleterio considerando che i biancocelesti hanno versato al Genk 9 milioni di euro per eliminare la percentuale sulla futura rivendita. Il tema è destinato presto ad entrare nel vivo.