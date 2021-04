Milinkovic, secondo gol nei minuti di recupero: l’altro nel 2016 – FOTO

Sergej Milinkovic ha realizzato il suo secondo gol in Serie A nei minuti di recupero: ecco la particolare statistica

Un gol che vale tre punti e che tiene vive le speranze Champions. Ma la rete di Milinkovic ha un particolare significato anche dal punto di vista delle statistiche.

Infatti, come riportato dal profilo Twitter OptaPaolo, quello odierno è il secondo gol del serbo nei minuti di recupero. Quello del Bentegodi è arrivato al 91’19” ed è il secondo gol più tardivo in Serie A per il Sergente. Una rete che in questa speciale statistica si posiziona dopo quello rifilato alla Fiorentina nel gennaio 2016, arrivato al 95’04” e che è stata la sua prima rete in Serie A.