Milinkovic, futuro con l’Aquila sul petto: il Sergente è sempre più leader

Sergej Milinkovic-Savic è diventato ormai uno dei leader della squadra e il suo futuro sembra sempre più legato alla Lazio

La Lazio continua a lavorare in questi giorni di ritiro ad Auronzo di Cadore e il nuovo tecnico Maurizio Sarri sta trovando piano piano delle importanti certezze. Una di queste, ovviamente, porta il nome di Sergej Milinkovic-Savic.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Sergente sta ormai diventando sempre più leader della squadra e, in assenza di Immobile, Acerbi e Correa, in questi giorni si è caricato il gruppo sulle spalle. Il suo futuro, dunque, sarà quasi sicuramente con l’Aquila sul petto e potrebbe anche rientrare nel gruppo dei capitani al fianco di Re Ciro.