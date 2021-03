In occasione di Azerbaijan Serbia, Milinkovic ha incontrato i rappresentanti del fan club della Lazio a Baku

Come spesso accade, l’amore per una squadra sconfina oltre il paese d’appartenenza. Non è solo il caso di club dal blasone e appeal di livello internazionale come Real Madrid o Manchester United, ma anche della Lazio, che può contare tifosi in ogni parte del pianeta.

C’è un Lazio Fan Club molto attivo a Baku, capitale dell’Azerbaijan, e in occasione del match tra la nazionale azera e la Serbia, i rappresentanti del club hanno incontrato Milinkovic Savic per un saluto e alcune foto ricordo.