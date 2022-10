Milinkovic, il Sergente verso la terza panchina in Europa

Probabile terza panchina consecutiva in Europa League per Milinkovic, che non dovrebbe essere titolare oggi con lo Sturm Graz

Se in campionato Milinkovic sforna assist, gol, giocate e lampi di genio, in Europa il Sergente ha, per il momento, trovato poco spazio.

Come ricordato dal Corriere dello Sport, il serbo non dovrebbe essere titolare nemmeno contro lo Sturm Graz, arrivando così alla terza panchina consecutiva. Sarri potrebbe puntare su Luis Alberto e Vecino ai lati di Cataldi.