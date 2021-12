Milinkovic e Luis Alberto out: la Lazio perde qualità in mezzo

La Lazio dovrà rinunciare sia a Milinkovic che a Luis Alberto nella sfida di oggi contro il Sassuolo: quanto pesa la loro assenza

Per la prima volta da quando è diventato allenatore della Lazio, Maurizio Sarri dovrà rinunciare contemporaneamente sia a Luis Alberto che a Milinkovic-Savic nella sfida di oggi contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

Come ricorda Il Messaggero oggi in edicola, nei cinque anni della gestione Inzaghi il tecnico rinunciò a entrambi in sei occasioni. collezionando un pari, una vittoria e quattro sconfitte. Casualità: l’ultima volta proprio a maggio scorso contro i neroverdi, finì 2-0 per gli uomini allenati allora da De Zerbi. Sarri spera di invertire la rotta.