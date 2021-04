Milinkovic: «Partita molto importante, dobbiamo continuare a vincere»

Nel pre partita del match tra Napoli e Lazio, Sergej Milinkovic Savic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio e Sky Sport.

A pochi minuti dall’inizio della sfida tra Napoli e Lazio valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A, Sergej Milinkovic Savic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio e Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni.

A Lazio Style Radio: «La partita di questa sera è molto importante. Arriviamo con tanta fiducia, perché abbiamo vinto cinque partite di fila. Veniamo a Napoli liberi e pronti a fare una bella gara. Dobbiamo provare a vincere per andare avanti e continuare a fare bene, non possiamo perdere punti. Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, tutta la squadra sta bene».

A Sky Sport: «Noi pensiamo che tutto parte da oggi e ci giochiamo la stagione lunedì: se facciamo buoni risultati ci crediamo sempre di più. Questo per noi è il miglior momento. Contro il Napoli è sempre difficile, ma arriviamo da tante partite vinte e abbiamo una motivazione in più per fare bene. La crescita l’abbiamo avuta a livello mentale: quest’anno con tutte le big abbiamo fatto belle partite e questa sera entriamo bene in campo contro il Napoli».