Milinkovic: «Lavoro per la squadra. I tifosi non ce l’hanno con noi»

Milinkovic è intervenuto ai microfoni di DAZN, dopo la gara della Lazio contro la Fiorentina: le sue parole

GARA – «Questa vittoria è molto importante, per noi anche perchè contro di loro abbiamo vinto anche in casa, quindi gli scontri diretti sono a nostro favore».

CONDIZIONE – «Io lavoro ogni giorno per privare a migliorare le cose che mi mancano, io non penso a me stesso, ma alla squadra. Io voglio fare ogni giorno di più per la squadra. Oggi mi hanno ascoltato? Sì, sono il Sergente».

Le parole di Milinkovic ai microfoni di Sky

TRE PUNTI – «Questa vittoria ci dà una grande mano, anche perché questo è un campo difficile. Questi tre punti ci serviranno tanto. L”abbiamo preparata, conoscendo le loro caratteristiche e che partivamo forte. Abbiamo tenuto bene palla per poi crescere nella ripresa».

CONTESTAZIONE – «Noi facciamo il nostro. I tifosi ce l’avevano con la società. Per noi è bello averli come oggi e avere il loro sostegno».

DIFESA – «Anche oggi non abbiamo subito gol e questo è buono. Noi lavoriamo tanto in fase difensiva».