Milinkovic, ancora nessuna offerta. Ma il futuro...

Il futuro di Milinkovic è ancora argomento di discussione in casa Lazio. Nessuna offerta per il serbo, ma può succedere di tutto.

Infatti, come raccontato da Il Tempo, il Manchester United, stando a rumors dall’Inghilterra, potrebbe fiondarsi sul Sergente in caso di mancato accordo su de Jong. Per di più ci sarebbe un patto tra Lotito e l’entourage del calciatore: in caso di un’offerta importante ci sarà il via libera. Occhio anche Psg, Chelsea e Arsenal. La permanenza non sarebbe un’ipotesi da scartare, ma, visto il rischio di perderlo a zero, le pretese economiche potrebbero anche abbassarsi. 60 milioni la possibile cifra giusta. Non resta che attendere.