Milinkovic, ancora nessuna offerta. E il serbo...

Nessuna offerta al momento è pervenuta alla Lazio per Serge Milinkovic. E il ritiro ad Auronzo è dietro l’angolo

Sembrava essere l’estate buona, ma al momento dalle parte di Formello nessuno avrebbe bussato per Sergej Milinkovic. L’offerta giusta per il serbo non sarebbe arrivato e per di più il ritiro di Auronzo è dietro l’angolo.

Non a caso il serbo avrebbe già dato appuntamento ai suoi compagni sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il futuro del Sergente in questo momento è più biancoceleste che mai.