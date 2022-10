Milinkovic, il serbo capitano al posto di Immobile. E in campo...

Sarà Milinkovic il capitano al posto di Ciro Immobile. Ma le novità per il serbo potrebbero arrivare anche sul ruolo

Infatti, se, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, difficilmente lo si vedrà come prima punta da inizio partita, il serbo potrebbe avanzare a partita in corso, soprattutto nei minuti finali. L’obiettivo potrebbe essere quello di sfruttare le sue abilità al tiro e non solo le sue sponde per i compagni.