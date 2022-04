Milinkovic, Candreva ed Hernanes nel mirino: i dettagli

Milinkovic ora ha messo nel mirino Candreva e Hernanes. Tutto si lega al numero dei gol in una singola stagione

Difatti, come riportato dalle statistiche della Lega Serie A, il serbo può diventare il terzo centrocampista nella storia della Lazio capace di andare in doppia cifra di reti in due diverse stagioni di Serie A TIM, dopo il brasiliano e l’attuale calciatore della Samp.