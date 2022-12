Milinkovic, ancora sirene dalla Premier League. Ma la Lazio...

Il futuro di Milinkovic è sempre uno dei temi più caldi in casa Lazio. Sirene dalla Premier, ma i biancocelesti….

Il futuro di Milinkovic è sempre uno dei temi più caldi in casa Lazio. Per il serbo, come sottolineato dal Corriere dello Sport, ci sono continue sirene dalla Premier, con l’Arsenal che avrebbe messo nel mirino il centrocampista.

Come raccontato anche dal Sun, i Gunners in estate avevano presentato un’offerta di 42 milioni di sterline (poco meno di 50 milioni di euro), rifiutata da Lotito. Molto probabilmente se ne riparlerà la prossima estate, quando i londinesi avranno possibilmente centrato la Champions, avendo un maggiore appeal agli occhi del Sergente. Quest’ultimo infatti vorrebbe prima coronare la missione Champions con la maglia biancoceleste.

Ma quale sarà la valutazione? Lotito sembra non voler scendere sotto i 100 milioni, una cifre ritenuta troppo alta da Kezman. Insomma, con una trattativa per il rinnovo che appare complicata, e un compromesso sul prezzo da fissare, la sensazione è che da giugno in poi possa succedere qualcosa.