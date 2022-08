Milinkovic, c’è ancora il pericolo Premier League? La situazione

La situazione di Milinkovic può davvero restare in bilico fino al’ultimo giorno di calciomercato: le ultime

Una situazione che potrebbe restare in bilico e incerta fino all’ultimo giorno di calciomercato. In casa Lazio non si può non pensare al futuro di Milinkovic.

Come ribadito anche dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il vero pericolo potrebbe arrivare solo e soltanto dalla Premier League. Il Manchester United ha perso de Jong e non h chiusto per Rabiot. Insomma, potrebbe esserci un tentativo per il serbo, ma la risposta della Lazio sarebbe comunque chiara: ci si siederebbe al tavolo solo in cado di offerte irrinunciabili.