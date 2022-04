Il futuro di Milinkovic è ancora in dubbio. Secondo Il Messaggero, l’agente avrebbe presentato nuove offerte a Lotito

Il futuro della Lazio sembra sempre più nebuloso, ma soprattutto legato al destino di Milinkovic Savic. L’asta per il giocatore è già partita e, secondo Il Messaggero, Sarri avrebbe dato il via libera (seppur a malincuore) per lasciarlo andare, richiamando Allan alla sua corte.

Stando al quotidiano, anche Kezman ieri era all’Olimpico. L’agente avrebbe poi presentato a Lotito nuove offerte per il suo assistito: in pole ancora PSG e Manchester United, pronte a mettere sul piatto 65 milioni.