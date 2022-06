Milinkovic, tutto in fase di stallo: Sarri spera nella permanenza

Nulla si muove sul fronte Milinkovic. La permanenza diventa, giorno dopo giorno, un’ipotesi sempre più probabile

Nulla si muove. Può essere descritta così la situazione Milinkovic. Infatti, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, non sarebbe arrivata nessuna offerta per il serbo.

Il suo agente Kezman starebbe perlustrando l’Europa, ma di concreto ora ci sarebbe poco. I top club, quantomeno al momento, avrebbero altri obiettivi. Sergej resterebbe fuori dalla giostra, anche se United e Psg sarebbero sempre interessate. Un problema potrebbe essere la valutazione, con Lotito che sparerebbe alto e lo staff convinto che 65-70 milioni siano la cifra. Non resta che attendere cosa accadrà a giugno, ma, se le cose non dovessero cambiare, il Sergente si presenterà regolarmente in ritiro. E a quel punto, come spere Sarri, la permanenza sarebbe un’ipotesi sempre più probabile.