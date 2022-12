Milinkovic, l’Arsenal fa sul serio per il serbo? Le ultime

L’Arsenal potrebbe fare sul serio per Milinkovic, il cui futuro è ancora tutto da decidere. Ecco i dettagli

A parlarne è l'edizione odierna del Corriere della Sera.

Il serbo dovrebbe esserci nel ritiro in Turchia, con la Lazio che spera che non si faccia ammaliare dal corteggiamento dei Gunners, in questo momento capolista in Premier League, e che potrebbero decidere di provare a regalarsi il Sergente.