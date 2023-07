Milinkovic, il serbo è un nuovo giocatore dell’Al-Hilal e ha firmato il contratto che lo legherà al club arabo

Milinkovic-Savic archivia la sua avventura alla Lazio e riparte in Arabia con l’Al-Hilal. Il serbo non appena è stato ufficializzato dal club arabo ha messo la firma sul contratto che lo legherà alla società per i prossimi tre anni