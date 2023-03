Milinkovic a DAZN: «Essere capitano è un grande orgoglio»

Il gioiello serbo è intervenuto a pochi minuti dalla sfida contro la Roma

Milinkovic Savic, punto cardine della Lazio, è intervenuto a pochi minuti dalla sfida con la Roma, rilasciando ai microfoni di Dazn il suo parere sul match.

LE PAROLE – «Non vedevo l’ora, non c’ero all’andata. Abbiamo vinto, speriamo di farlo anche oggi e festeggiare tutti insieme. Essere capitano è un grande orgoglio, so quello che devo fare. Ultimamente non è andata come volevo, lavoro per cercare di migliorare e credo che una bella vittoria oggi possa darmi un aiuto in più»