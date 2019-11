Milikovic, il messaggio di Rey Mysterio: «Congratulazioni alla Lazio per il calcio che sta mostrando» VIDEO

Lazio, il messaggio del campione di Wrestling Rey Mysterio direttamente al Sergente Milinkovic-Savic

Un messaggio inaspettato che arriva da uno sport molto lontano dal calcio. Il campione di Wrestling Rey Mysterio ha infatti voluto congratularsi pubblicamente con Milinkovic:«Ciao Sergej come stai? Qui è Rey Mysterio volevo congratularmi con te e la Lazio per il grande calcio che sta mostrando in questa stagione di campionato. Ricorda: tu sei il Sergente in campo quindi continua con il tuo gran lavoro».

Subito la risposta del biancoceleste: «Il Sergente ringrazia il generale Rey Mysterio! Forza Lazio 619».