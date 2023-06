Milik gela il calciomercato Lazio e Sarri: lo ha detto sul futuro

Milik gela il calciomercato Lazio: lo ha detto sul futuro. Le parole dell’attaccante polacco dei biancocelesti

Arkadiusz Milik, in conferenza stampa, ha confermato di voler restare alla Juventus anche in futuro. Un brutto colpo per il calciomercato Lazio e per Sarri che lo voleva come vice Immobile.

LE PAROLE – «Juventus e Marsiglia ne stanno parlando, la mia speranza è che possano mettersi d’accordo. Sarei contento di rimanere a Torino, lì sto bene e so che Allegri mi vuole. La mia speranza è che presto si trovi un accordo».