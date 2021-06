Milani: «Con Brandt e Felipe la Lazio si divertirà, su Sarri e il modulo...»

Simone Milani ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio del suo futuro e di quello della Lazio, soffermandosi su Sarri e gli obiettivi

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l’ex calciatore della Lazio Primavera Simone Milani ha parlato della squadra di Menichini e del futuro dei biancocelesti.

Le sue parole: «Ho visto alcune partite della Primavera quest’anno, la salvezza è un traguardo da centrare senza se e senza ma. Faccio un in bocca al lupo ai ragazzi di Menichini, devono dare il massimo. Sarri? Per come vede il calcio lui, il 433 è il modulo perfetto. Sui nuovi acquisti penso che il ritorno di Felipe Anderson e l’eventuale arrivo di Brandt facciano fare il salto di qualità alla squadra. Il brasiliano l’ho sempre ammirato perché sa spaccare le partite, mentre il tedesco gioca in un to club da diversi anni. Ci sono i presupposti per divertirsi. Il mio futuro? La situazione a Trastevere è delicata, non c’è un impianto a Roma oltre all’Olimpico adatto al professionismo, ora c’è la possibilità di utilizzare lo stadio dell’Aprilia. In base a questo deciderò il mio futuro, non è facile cambiare squadra ogni anno, voglio continuare il mio percorso».