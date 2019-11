Milan, si lavora in vista della Lazio con la dirigenza a bordocampo: out Musacchio

In mattinata il Milan si è ritrovato al centro sportivo di Milanello per iniziare la preparazione in vista della sfida con la Lazio

A qualche ora dalla sfida contro la Spal, il Milan si è ritrovato nel centro sportivo di Milanello per iniziare la preparazione in vista del match contro la Lazio di domenica sera. Agli ordini di Stefano Pioli, coloro che sono stati impegnati ieri a Ferrara, sono stati sottoposti ad una seduta defaticante, mentre i subentrati hanno proseguito con corsa, tiri in porta e partitella. Spettatori speciali della sessione d’allenamento, Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Frederic Massara. Musacchio, uscito nel corso del match di ieri al ‘Paolo Mazza’ verso il forfait contro i biancocelesti.