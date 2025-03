Milan, spunta il nome dell’ex Lazio Sarri per la panchina: tutti i dettagli

Condividi via email

Ci sono aggiornamenti in merito a quelle che sono le sorti della panchina del Milan, con il nome di Maurizio Sarri che sta circolando in queste ore

In casa Milan c’è da risolvere la situazione legata alla panchina, con il profilo di Conceicao che sembra destinato a lasciare Milano a stretto giro di posta. Uno dei nomi emersi per prendere il posto del portoghese è quello dell’ex allenatore della Lazio Maurizio Sarri, come dichiarato anche dal giornalista Francesco Letizia attraverso il suo canale YT.

PAROLE – «Da quello che risulta a me, Sarri-Milan è una grossa operazione di sponsorizzazione da parte del diretto protagonista e di chi lo segue».