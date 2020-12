Milan, rimonta a metà col Parma, out Bennacer e Gabbia

Il Milan va sotto nel posticipo col Parma ma rimonta nuovamente come già accaduto col Verona e anche con il Celtic in Europa League. I ducali vanno 2-0 a San Siro come già accaduto con l’Inter grazie ai gol di Hernani e Kurtic, ma il Milan accorcia a metà ripresa e trova il 2-2 con una doppietta show del migliore in campo Theo Hernandez. Il tecnico Pioli ha sostituito per infortunio prima il difensore centrale Gabbia dopo qualche minuto, poi nella ripresa il playmaker Bennacer. Dentro Kalulu e Tonali. I due sono usciti per infortunio e rischiano di non esserci nelle prossime partite, come confermato a fine gara dall’allenatore rossonero.