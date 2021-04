Milan, le possibili scelte di Pioli contro la Lazio: Romagnoli dal 1′ minuto

A pochi giorni dal big match tra Lazio e Milan allo Stadio Olimpico, ecco le possibili scelte di Stefano Pioli

Dopo la batosta rimediata ieri sera contro il Napoli, la Lazio si prepara ad affrontare un altro scontro diretto per la lotta al quarto posto. Infatti, allo Stadio Olimpico di Roma arriva il Milan per la 33esima giornata del campionato di Serie A.

A pochi giorni da questa grande partita, il tecnico rossonero Stefano Pioli sta già pensando alle possibili scelte per l’11 che scenderà in campo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore ex Lazio sembra pronto a riproporre Alessio Romagnoli dal 1′ minuto: inoltre, potrà affidarsi anche a Ismail Bennacer, che ritornerà in campo al fianco di Kessié. Infine, per l’attacco, vista la molto probabile assenza di Ibrahimovic, punterà su Brahim Diaz alle spalle di Rebic.