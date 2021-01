Milan, Pioli: «In sette a lottare per lo Scudetto, anche la Lazio»

Le parole di Stefano Pioli sulla corsa scudetto

Stefano Pioli ha parlato a SkySport del girone di ritorno di campionato. L’allenatore del Milan si è soffermato sulle competitor che potranno lottare per il vertice.

«La proprietà ha cercato di migliorare ancora la rosa e di questo sono molto felice. In Italia ci sono sette squadre che sono fortissime e tutte lotteranno per lo scudetto, dall’Inter alla Juventus, dalla Roma alla Lazio. Alcune resteranno fuori dai primi quattro posti e non saranno felici. Noi dobbiamo assolutamente rientrarci e riportare il Milan in Champions League».